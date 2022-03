Maailma katsoo nyt Ukrainaan, mutta Talebanin valtaamassa Afganistanissa hätä pahenee entisestään: "Naisten tilanne on katastrofaalinen"

– Naisten tilanne on katastrofaalinen. Erityisesti viime aikoina naisten asema on entisestään heikentynyt.

– Yli 12-vuotiaat tytöt eivät edelleenkään pääse kouluun, vaikka pojat pääsevät. Naiset ovat osoittaneet mieltään ympäri Afganistania. Mielenosoitukset on kukistettu väkivallalla ja naisaktivisteja on vangittu ja kidutettu.

– Naiset oli pakotettu sanomaan kameroille, että he eivät olleet kaduilla vapaaehtoisesti osoittamassa mieltään, vaan he olivat siellä, koska länsimaissa olevat naisaktivistit olivat sanoneet heille, että jos menette osoittamaan mieltänne, pääsette pois Afganistanista, Hossaini kertoo.

Humanitäärinen tilanne erittäin vaikea

– Siellä on kuivuuden ja nälänhädän ja tietysti koronan rinnalla myös kasvava köyhyys. Kun rahaa ei ole olemassa, niin noin 500 000 virkanaista ja -miestä on ilman palkkaa. He ovat opettajia, lääkäreitä sairaaloissa ja sairaanhoitajia. Tämä tarkoittaa, että humanitäärinen kriisi on syventymässä siellä.