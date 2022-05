Taleban heikentänyt taas naisten oikeuksia Afganistanissa - ihmisoikeusaktivisti Alimy: "Tilanne vain pahenee"

Vaikka Taleban tiedotti toimintansa pehmentyneen valtaannousunsa myötä, tilanne on kärjistynyt kaiken aikaa huonommaksi. Taleban kielsi viime syksynä tyttöjen koulunkäynnin. Naiset ovat suljettu koteihinsa ja monet koulutetut ihmiset eivät pääse töihin. Lääkkeiden ja ruoan pula on syöstänyt koko valtion humanitaarisen kriisin partaalle.

– Tilanne on todella huono tällä hetkellä. Naisten oikeuksien heikentymisen lisäksi yhteiskunta on murentunut monella eri osa-alueella. Nälänhätä ja työttömyys pahentavat tavallisten ihmisten arkea, toteaa ihmisoikeusaktivisti Zahra Alimy.

– Se on hyvä kysymys, miksi Taleban keskittää energiansa tähän. Talebanin toiminnassa on todella paljon ristiriitaisuutta. Esimerkiksi Talebanin puhemiehen tytär käy koulua, Alimy sanoo.

Tytöt eivät edelleenkään pääse kouluun

Naiset kapinoivat, vaikka se ei ole turvallista

– Naiset ovat tehneet aktiivista vastarintaa alusta alkaen. Mielenosoitusten avainhenkilöitä on kuitenkin vangittu. Yhteinen piirre kaikille vangituille henkilöille on heidän katoaminen.

Kansainvälisten järjestöjen työskentely ihmisoikeuksien puolustamiseksi ja kaikenlainen humanitaarinen apu on vaikeaa. Taleban systemaattisesti etsii länsimaisia yhteyksiä omaavia järjestöjä ja työntekijöitä. Avustustarvikkeiden tuonti on vaikeutunut. Kansainvälinen työ Afganistanissa ei ole turvallista tällä hetkellä, vaikka hätä on valtava.