Mitä tapahtuu vastarintaa tekeville naisille? Rohkeat afgaaninaiset osoittavat mieltään Kabulissa Talebania vastaan

Uutistoimisto Reuters kertoi aiemmin tänää n, että Taleban on muodostamassa kiireesti uutta hallitusta Afganistaniin vallankaappauksen jälkeen.

Äärijärjestön johtoon kuuluva Sher Mohammad Abbas Stanikzai on kertonut yleisradioyhtiö BBC:lle , ettei hallitukseen sen paremmin kuin muihinkaan huippuvirkoihin todennäköisesti valita naisia.

Kuten eilen Heratissa, myös tänään joukko afganistanilaisia naisia on kokoontunut osoittamaan mieltään Taleban-hallintoa vastaan, tällä kertaa Kabulissa.

Naisten oikeuksien puolella

Ovatko oikeuspuheet vain sananhelinää?

Taleban-johtajat ovat julkisesti luvanneet, että naisilla on mahdollisuus opiskella ja tehdä töitä.

Tuolloin Taleban-hallinto harjoitti hyvin ankaraa politiikkaa. Naiset olivat hyvin alistetussa asemassa. He joutuivat käytännössä olemaan kotona.

Siksi naiset haluavat pitää ääntä itsestään: He eivät halua, että se taistelu, joka naisten oikeuksien saamiseksi on käyty viimeisen 20 vuoden aikana, valuu hukkaan.

Amnesty vetoaa, että kaikki halukkaat naiset ja tytöt tulisi evakuoida maasta – tällaisia keinoja on käytettävissä

Naisten kohtalo saanut aikaan reaktioita

Huoli naisten kohtalosta on saanut länsimaat toimimaan. Maailmanpankki on ilmoittanut, että se on valmis rahapulassa rypevän maan taloudellisen avustamisen.