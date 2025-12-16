Helsingin hovioikeus on tuominnut sarjasaalistaja tunnetun Mika Moringin, 54, kuuden vuoden vankeuteen seksuaali- ja väkivaltarikoksista.

Helsingin käräjäoikeus oli tuominnut Moringin toukokuussa 2023 kuuden vuoden vankeuteen viidestä raiskauksesta, kolmesta törkeästä ja yhdestä perusmuotoisesta vapaudenriistosta sekä viidestä pahoinpitelystä.

Moring valitti tuomiosta vaatien syytteiden hylkäämistä.

Hovioikeus katsoi, että kahden raiskauksen ja yhden pahoinpitelyn osalta asiassa ei ollut esitetty syyksilukemisen kannalta riittävää näyttöä ja hylkäsi syytteet.

Hovioikeus ei muuttanut syyksilukemista muilta osin eikä muuttanut rangaistusta.