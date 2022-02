Naisleijonien Meeri Räisänen purki tuntojaan somessa – "Polkee sua alas"

– Aina on niitä, jotka tietää paremmin. Kritisoi. Polkee sua alas. Ei oo koskaan onnellinen toisten puolesta. Aina on joku, jolle et koskaan riitä. Joku, jolla on tarve tuoda mielipide esiin, Räisänen kirjoitti.

– Sit on niitä, jotka on sielä, kun menee hyvin, mut on myös sielä, kun ei mee niin hyvin. Ne on sielä, vaikka ne ei sanois sillä hetkellä mitään. Sen tietää sisimmissään, ketä ne on.