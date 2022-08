Naisleijonien johto katuvaisena Susanna Tapanin matkasta – muut pelaajat kuulivat asiasta vasta MM-kisoissa: "Ei tässä ollut tarkoitus piilotella"

MM-kisapelaaja Susanna Tapanin ja Suomen joukkueenjohdon ratkaisua on käsitelty mediassa ja sosiaalisessa mediassa kriittiseen sävyyn. Miten asiaa on puitu joukkueen sisällä?

– Totta kai se kohu harmittaa. Ennen Susannan lähtöä kisoihin valitulle joukkueelle kerrottiin tästä tapahtuman alussa. Se oli joukkueella tiedossa, mutta kyllä tämän (julkisen) keskustelun myötä arvioidaan, mitkä toimintamallit meillä on vastaavien kysymyksien kanssa jatkossa.

– Hyvä puoli on se, että joukkue on täällä taas hyvillä mielin. Keskitytään pelaamaan kisat ja palataan sitten jälkeenpäin vielä siihen, mitä tehdään jatkossa.

– Joukkueessa on hyvä henki. Lähtö oli tiedossa, ja Suski toivotettiin eilen tervetulleeksi takaisin. Joukkue on hyvillä mielin keskittymässä peliin.

Joukkuehenki ei siis ole rakoillut, vaikka tapaus on saanut negatiivista julkisuutta ja kritiikkiä?

– Minun mielestäni ei. Meillä on ollut joskus aikaisemminkin ollut mediakohuja, mutta ne ollaan käsitelty, ja uskon, että joukkue on valmis pelaamaan.

– Hääthän ovat henkilökohtainen asia, mutta ei tässä ollut tarkoitus piilotella. Se on varmasti yksi asia, mitä arvioidaan jatkossa, eli varsinaista toimintaa mutta myös viestintää.

– Ei ole kysytty, mutta on kerrottu avoimesti leirillä, että jos on loukkaantumisia tai muita esteitä, miksi ei pääse, niin niistä keskustellaan sitten tapauskohtaisesti.

– Kyllä tämä keskustelu kertoo jo siitä, että on reagoitu. Tarkoittaa sitä, että jatkossa pitää arvioida, mikä toimintamalli on. Toivon kuitenkin, että meitä ensisijaisesti arvioidaan peliesityksen perusteella, ja joukkue on valmiina tänään näyttämään, miksi täällä kisoissa ollaan.