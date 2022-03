Naiseutta käsitteleviä TikTok-videoita tuottava Emma Karasjoki kertoo saamastaan palautteesta: "Saattavat oksentaa pahaa oloaan sinne"

Toimittaja-juontaja Emma Karasjoki vieraili lauantaina 12. maaliskuuta suorassa Putous -lähetyksessä Sarjapudottajat-ohjelmaosiossa. Hän esiintyi vierailevana tähtenä punaisen joukkueen Varatut sinkut paljaana on the beach Pori -ohjelman tunnarissa.

– Sitten kun se huuma rauhoittui siinä tammikuun lopussa, niin sitten on päässyt ottamaan vähän iisimmin ja suunnittelemaan uusia juttuja, hän sanoo.

– Siellä on paljon sellaisia tyyppejä, jotka ovat todennäköisesti lapsia, eivät oikein vielä tiedä maailmasta hirveästi ja saattavat oksentaa pahaa oloaan sinne, hän sanoo.

Karasjoen saama kritiikki kohdistuukin hänen mukaansa usein hänen kulloinkin käsittelemäänsä aiheeseen ja siihen, että osa ihmisistä on hänen kanssaan eri mieltä.

– Sehän on hyvä, että herää keskustelua, ja sitä keskustelua on herännytkin yllättävän paljon. Olen itsekin yllättynyt siitä, ja se on ollut tosi hyvää keskustelua, hän kertoo.