Hämeenkyrön Yhteiskoulussa Pirkanmaalla on syttynyt iltapäivällä tulipalon alku, jonka vuoksi koulu on tyhjennetty oppilaista, kertoo pelastuslaitos.
Tulipalo syttyi koulun teknisen työn luokan maalauskaapissa.
Koulun henkilökunta suoritti paikalla alkusammutuksen. Pelastuslaitos on tarkistanut luokan ympäröiviä tiloja sekä ilmanvaihtojärjestelmiä, ja tiloissa on savua.
Pelastus- ja sammutustyöt koululla ovat yhä käynnissä.
Pelastuslaitos sai hälytyksen Ristamäentielle yhden jälkeen iltapäivällä.