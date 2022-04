Nainen toimi neuvokkaasti ja pelasti tuntemattoman miehen hengen kivivyöryssä Alaskassa – "30 sekuntia myöhemmin ja olisin kuollut"

Alana Davis oli kuvaamassa sisältöä TikTokiin rannalla Juneaussa Alaskassa 6. huhtikuuta, kun yllättäen kuvaukset keskeytti kovaääninen kivivyöry. Alanan hurjasta kokemuksesta kertoi muun muassa New York Post .

Yllä olevalla videolla on Alanan tallentamat hetket rannan vaaralliseksi sekunneissa muuttuneista tapahtumista. Rannan viertä kulkevan autotien toisella puolella on korkea puiden peittämä kallio, josta kivet vyöryivät tien yli rantaan ja veteen asti.

Jälkikäteen Alanalla on kamera päällä, kun auton viime hetkellä pysäyttänyt mies astuu rannalle kiittämään häntä. Alana arvioi miehen ajaneen autoaan yli 80 kilometrin tuntivauhdilla kohti vyöryä.

Tie pysyy suljettuna

Vaikka toisenkin vyöryn jäljet on nyt saatu raivattua, pysyy tienpätkä suljettuna. Paikalliset geologit tarkkailevat aluetta.

Viranomaiset kertovat New York Postille, että sää oli tuulinen molempien vyöryjen aikana ja monet puunjuuret ovat nyt paljaina. He arvioivat, että kalliolla kasvavat puut olivat kasvaneet kallionhalkeamista. Puiden liike tuulen mukana todennäköisesti aloitti molemmat vyöryt. Alueella on vielä runsaasti soraa, joka voi lähteä liikkeelle tulevaisuudessa.