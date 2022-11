Nainen sai ikävän allergisen reaktion ripsienpidennyksistä: "En kirjaimellisesti pystynyt avaamaan silmiäni"

Delaney Story, 21, jakoi TikTokiin ikävän kokemuksensa saatuaan pahan allergisen reaktion suosituista ripsienpidennyksistä. Delaneyn reaktiosta kirjoitti myös The Sun .

Ripset oli pakko poistattaa

Ikävä allerginen reaktio todennäköisesti ripsien kiinnityksessä käytettävää voimakasta liimaa kohtaan jätti Delaneyn omien sanojensa mukaan traumatisoituneeksi. Hän on vannonut, ettei enää koskaan hanki ripsienpidennyksiä.

Delaneyn alkuperäistä videota on katsottu TikTokissa yli 4,5 miljoonaa kertaa. Monet ovat kommenteissa spekuloineet, mikä on saattanut mennä Delaneyn ripsienlaitossa pieleen.

– Olen ripsiteknikko. Et sinä ole allerginen liimalle, vaan teipille. Se on varmaan asetettu liian lähelle silmämunaasi ja sen on täytynyt raapaista silmän pintaa, eräs kommentoija spekuloi.