Nainen esitteli 13 vuotta kehossaan olleet rintaimplantit – kertoo, miksi halusi niistä eroon

Esitteli implantteja videolla

Video herätti kysymyksiä: "Ei niiden olisi pitänyt antaa näitä takaisin"

Implantteja on ihmetellyt jo lähes kuusi miljoonaa katsojaa. Osa katsojista on kuitenkin kyseenalaistanut videon väitteet ja ihmetellyt esimerkiksi sitä, että lääkäri antoi käytetyt implantit Bunnielle.

– Rintaimplanttiin on myös liitetty lukuisia epämääräisiä oireita, joita kutsutaan englanniksi nimityksellä "breast implant disease". On viitettä, että näillä oireilla on yhteyttä joihinkin autoimmuunisairauksiin. On myös kuvattu potilastapauksia, joissa oireet ovat poistuneet implanttien poiston myötä, kauneuskirurgiasivusto Siluetti.fi toteaa.