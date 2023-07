Nainen alkoi syödä savea vähentääkseen raskauspahoinvointia – tavasta kehittyi erikoinen addiktio

On normaalia, että odottavat äidit saattavat raskautensa aikana saada erikoisia mielitekoja. Lontoolaisen Dymund Dinan , 31, mielihalu on kuitenkin ehkä erikoisimmasta päästä. Hänestä uutisoi muun muassa New York Post .

Ensimmäisestä raskaudestaan lähtien Dymund on jatkanut savella herkuttelua, niin raskauksien aikana kuin niiden välilläkin. Nyt hänen esikoisensa on 10-vuotias ja hänen viimeisin lapsensa on vuoden vanha. Dymundilla ja hänen miehellään on yhteensä neljä lasta.