Keiran UMK-kappale kerää ylistystä kansainvälisiltä viisufaneilta – etenkin nämä biisin sanat iskivät kuuntelijoihin

17-vuotias Keira kisaa Uuden Musiikin Kilpailussa esikoissinglellään No Business On The Dancefloor. Vauhdikas tanssibiisi julkaistiin torstaina 12. tammikuuta tämän vuoden ensimmäisenä UMK-kappaleena.

Keiran UMK-kappale on herättänyt suomalaisten lisäksi myös kansainvälisten viisufanien huomion. Kappaletta on ylistetty muun muassa Twitterissä.

– "Isaac Newton oli 22-vuotias löytäessään painovoiman", okei, mutta Keira julkaisi No Business On The Dancefloorin 17-vuotiaana, yksi kirjoittaa Twitterissä.

– Okei, mutta tarvitsemme yhdessä nimen Keira-kultillemme, toinen jatkaa.

– Noa Kirel on ollut todella hiljainen sen jälkeen, kun Keira julkaisi tämän bängerin, kolmas kirjoittaa Israelin tämän vuoden Euroviiisu-edustajaan viitaten.

Kuuntelijoiden huomio on kiinnittynyt etenkin kappaleen kohtaan, jossa lauletaan Swing it like Harry Potter eli vapaasti suomennettuna

Heiluta sitä kuin Harry Potter.

– Harry Potter sen jälkeen, kun hänet mainittiin Keiran No Business On The Dancefloorissa, yksi käyttäjä twiittaa huumorivideon kera.

– Minä yrittämässä "heiluttaa sitä kuin Harry Potter" kävellessäni töihin tänä aamuna, toinen kirjoittaa Harry Potter -klipin kera.