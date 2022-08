Rap-artisti Signmarkin mielestä suomalaisten ilmeet ovat melko jäykkiä – kahdella ammattiryhmällä kehonkieli on hyvin hallussa

Rap-artisti Signmarkille, eli Marko Vuoriheimolle, eleet ja ilmeet ovat ensiarvoisen tärkeitä, koska hän on ollut syntymästään asti kuuro. Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa Vuoriheimo tanssii Anniina Koivuniemen kanssa.

– Näyttelijöillä ja tanssijoilla kehonkieli on hyvin valmista. Ilmeitä ja muita on mietitty jo valmiiksi, kun verrataan ihan tavallisiin suomalaisiin. Touhu on vähän jäykkää, kun ei käytetä ilmeitä. Viittomakieleen kuuluu kuitenkin tavallista vahvemmat eleet ja ilmeet. Anniinalla ne ovat jo hyvin hanskassa. Sanatonta viestintää tulemme varmasti käyttämään myös paljon, Vuoriheimo kertoi MTV Uutisille.