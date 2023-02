UMK:n viittomakielen kommentaattori Miguel Peltomaa painottaa tarkkuutta aiheen termistössä: "Niillä on iso ero"

Ylen Uuden Musiikin Kilpailussa otetaan tänä vuonna askel kohti laajempaa saavutettavuutta, kun sen 25. helmikuuta kisattava finaali selostetaan ensimmäistä kertaa sekä ukrainaksi että viittomakielellä. UMK-historian ensimmäisen viittomakielisen kommentaattorin saappaisiin hyppää Yle Kioskin juontaja ja viittomakielinen artisti Miguel Peltomaa, 25. Viittomakieli on iso osa Peltomaan elämää, sillä hän on kuuro sisäkorvaistutteen, eli leikkauksessa asennettavan kuuloapuvälineen käyttäjä.

Peltomaan uralle on mahtunut paljon erilaisia projekteja, joista suurimmassa osassa viittomakieli on ollut tavalla tai toisella läsnä. Hän uskoo aiempien projektien tuoman tietotaidon ja kokemuksen vaikuttaneen siihen, että hän päätyi työskentelemään tämän vuoden UMK:ssa.

Pesti kilpailun ihka ensimmäisenä viittomakielisenä kommentaattorina on Peltomaalle iso juttu.

– Olen tosi otettu siitä, että saan olla tässä mukana ja että osaamiseeni luotetaan. Että tämä on se tyyppi, joka pystyy tekemään tämän, hän sanoo.

UMK-finaaliin valmistautuminen on ollut Peltomaan mukaan työläs, mutta myös valtavan mieluisa prosessi. Hän on kääntänyt kaikki tämän vuoden UMK-kappaleet viittomakielelle. Kappaleita sekä viittomakielisiä juontoja voi seurata reaaliajassa varsinaisen lähetyksen lisäksi.

– Sitten lähdin tekemään käännöstä, joka on usein ihan vain tietokoneella kirjoittamista. Loppuvaiheessa, kun käännös on kunnossa, niin fiilistelen peilin edessä ja harjoittelen ja treenaan, hän sanoo ja lisää, että koko prosessi kestää kaikkinensa noin pari viikkoa.

Peltomaa on mielissään siitä, että tänä vuonna UMK:sta voi nauttia entistäkin laajempi yleisö. Hänen mukaansa etenkin viittomakielisille nuorille tarjottu media- ja ohjelmasisältö on aikaisemmin loistanut suurimmaksi osaksi poissaolollaan.

– Näen, että ehkä tämä UMK on pieni askel kohti sitä, että ruvetaan tekemään lisää viittomakielistä sisältöä, hän sanoo.

Viittomakieli nousi hiljattain laajemmaksi puheenaiheeksi, kun Rihannan Super Bowl -puoliaikashow’n viittomakielelle kääntänyt Justina Miles hurmasi esityksellään katsojat ympäri maailman. Peltomaan mukaan on hienoa, että viittomakieli on ollut viime aikoina tapetilla, mutta samalla hän haluaa muistuttaa aiheeseen liittyvästä termistöstä.

– Olen esimerkiksi itse viittomakielinen artisti enkä tulkki. Niillä on iso ero. On siistiä, että siitäkin on nyt puhuttu, että meidänkin työnkuvamme alkaa tulemaan tutuksi. Että mitä kaikkea tämä pitää sisällään.