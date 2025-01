Näin Trumpia onnitellaan ympäri maailmaa

Valtaan palanneelle Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille on satanut onnitteluja ympäri maailman.

Presidentti Alexander Stubb kiitti Yhdysvaltain väistynyttä presidenttiä Joe Bidenia viestipalvelu X:ssä ja onnitteli tuoretta presidenttiä Donald Trumpia maanantaina viestipalvelu X:ssä.

Stubb julkaisi ensimmäisessä viestissään yhteiskuvan Bidenin kanssa ja kiitti tätä erinomaisesta yhteistyöstä.

– Yhdysvallat on meille läheinen ystävä ja tärkeä kumppani. Kiitos päättäväisestä tuestanne Suomelle Naton jäsenyysprosessin aikana, Stubb kirjoitti.

Trumpin onnitteluviestiin hän liitti niin ikään yhteiskuvan tuoreen presidentin kanssa. Tässä kuvassa taustalla näkyy myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

– Sydämelliset onnitteluni teille, kun aloitatte Yhdysvaltojen presidentin virassa. Yhdysvallat on meille tärkeä strateginen kumppani ja liittolainen. Odotan tiivistä yhteistyötä kautenne aikana, Stubb kirjoitti.

Onnitteluja Ukrainasta

Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi onnitteli Donald Trumpia viestipalvelu X:ssä.

Zelenskyin mukaan Trumpin paluu Valkoiseen taloon merkitsisi mahdollisuutta saavuttaa rauha Ukrainaan.

Zelenskyi kuvasi sosiaalisessa mediassa Trumpin olevan määrätietoinen. Hän sanoi uskovansa, että Trumpin ilmoittama voimapolitiikka tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa Yhdysvaltain johtajuutta ja saavuttaa pitkäaikaisen ja oikeudenmukaisen rauhan Ukrainaan.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kertoi Trumpille videoviestissä, että maiden liittouman parhaat päivät ovat vielä tulossa. Hän ylisti videolla lisäksi Trumpia tämän ensimmäisen kauden Israel-myönteisestä politiikasta.

Netanjahu sanoi myös uskovansa, että yhdessä työskentelemällä Yhdysvaltain ja Israelin liittouma nousee uusiin korkeuksiin.

Trumpille osoitettiin suosiota.AFP / Lehtikuva

Saksan liittokansleri Olaf Scholz onnitteli Trumpia ja korosti liittolaisuutta Yhdysvaltojen kanssa.

– Yhdysvallat on läheisin liittolaisemme, ja politiikkamme tavoitteena on aina hyvä transatlanttinen suhde. EU, jossa on 27 jäsentä ja yli 400 miljoonaa ihmistä, on vahva unioni.

Myös Kanadan pääministeri Justin Trudeau lähetti onnittelunsa.

– Onnittelut, presidentti Trump. Kanadalla ja Yhdysvalloilla on maailman menestyksekkäin talouskumppanuus. Meillä on mahdollisuus tehdä jälleen yhteistyötä, luoda lisää työpaikkoja ja vaurautta molemmille kansakunnillemme.

"Odotan innolla tiivistä yhteistyötä"

Britannian kuningas Charles lähetti puolestaan henkilökohtaisen onnitteluviestin Trumpille. Kirje pohdiskeli Buckinghamin palatsin mukaan kahden maan kestävää ja erityistä suhdetta. Palatsi ei kuitenkaan kertonut kirjeen sisällöstä tarkemmin.

Intian pääministeri Narendra Modi onnitteli rakkaaksi ystäväkseen kutsumaansa Trumpia.

– Odotan jälleen innolla tiivistä yhteistyötä molempien maiden hyödyksi ja luodaksemme paremman tulevaisuuden maailmalle, Modi kirjoitti X-viestipalvelussa.

Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoi onnitteluissaan olevansa varma, että Yhdysvaltojen ja Italian ystävyys sekä maita yhdistävät arvot vahvistavat edelleen maiden välistä yhteistyötä.

Hän lisäsi, että Italialla on tärkeä rooli Yhdysvaltojen ja Euroopan välisen vuoropuhelun lujittamisessa.

Meloni vieraili pari viikkoa sitten Trumpin Mar-a-Lago-kartanossa Floridassa. Tapaaminen on vahvistanut Melonin kannattajien toiveita siitä, että Italian laitaoikeistolaisesta pääministeristä tulisi Trumpin liittolainen Euroopassa.



Lue lisää: Trump lupasi virkaanastujaispuheessaan muuttaa Meksikonlahden nimen Amerikanlahdeksi