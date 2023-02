Kysely: Suomalaisten huoli ilmastonmuutoksesta on hiipunut – ”Ihmisillä on ollut hirveän paljon lautasellaan"

Maanantaina julkistetun tuoreen ilmastobarometrin mukaan kiirehtijöiden osuus on kuitenkin vähentynyt. Vielä vuonna 2019 kaikkiaan 83 prosenttia vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä ”Ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire”. Nyt osuus oli enää 72 prosenttia.

– Ilmastotoimiin pitää laittaa riittävästi resursseja, mutta ei välttämättä sillä tavalla, että se ampuu yli jossain vaiheessa ja että vedetään kaikki liinat kiinni. Talouden pitää toimia. Se on sekä että, sanoo Tuukka Salonen.

– Kyllä tässä on kiire. Näkeehän sen esimerkiksi jäätiköiden sulamisesta, että jotain pitäisi tehdä, toteaa puolestaan Tapani Alho.

– Mä en pitäis niin kovaa hässäkkää niiden asioiden kanssa, mutta tärkeitä juttuja ne on, pohtii puolestaan Jouni Kovanen.

Sähkönkäytöstä osataan tinkiä tarvittaessa

Ilmastoaiheet eivät myöskään näytä merkitsevän ihmisille yhtä paljon politiikassa kuin neljä vuotta sitten. Ilmastobarometrin perusteella joka kolmas vastaaja aikoo äänestää eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka on ilmastoasioissa aktiivinen. Edellisessä mittauksessa näin ilmoitti tekevänsä lähes joka toinen vastaaja.

Omassa arjessa ollaan entistä valmiimpia tinkimään sähkönkäytöstä. Vastaajista 74 prosenttia on valmiita säästämään sähkön kulutuksessa silloin, kun kysyntä on suurinta. Nousu on merkittävä, sillä vuonna 2019 luku oli 62 prosenttia.