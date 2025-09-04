Näin toimit oikein turmapaikalla, jos tunnelissa sattuu onnettomuus

Suomalaiset tunnelit eivät ole eurooppalaisittain verrattuna pitkiä, mutta meiltäkin löytyy yli kilometrin mittaisia tunneleita. Pitkässä tunnelissa onnettomuuteen joutuminen olisi todella pelottavaa.

Lahdessa Liipolan tunnelissa harjoiteltiin tänään suuronnettomuuden varalta. Harjoitukseen osallistui 110 pelastusalan ammattilaista ja onnettomuudessa loukkaantuneita näytteli parisen kymmentä lähihoitajaopiskelijaa. Mutta miten tulisi tavallisen kansalaisen toimia, jos joutuu tunnelissa osalliseksi onnettomuuteen tai jos saapuu ensimmäisenä paikalle?

– Tärkeintä on, että saadaan hätäilmoitus liikkeelle, jolloin viranomaiset pääsevät oikeaan paikkaan. Pitää pysyä rauhallisena, kuunnella ja toimia tunnelissa kuuluvien ohjeiden mukaisesti, kertoo Petri Lähde, ensihoidon kouluttaja Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta.

Tunnelit ovat turvallisia

Vaikka tunnelissa tapahtuva onnettomuus voi pelottaa, tunnelit ovat turvallisia, sillä niissä ovat selkeät opasteet ja hyvät kuulutukset. Onnettomuuden aikana on toimittava viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Mikäli onnettomuuspaikalla on potilaita, heitä on hyvä rauhoitella ja kertoa, että apua on tulossa.

Tunnelit ovat koko ajan valvonnassa

Tunneleissa on valvontajärjestelmät, jotka seuraavat tunnelin tapahtumia herkeämättä ja ilmoittavat jos siellä sattuu jotain tavallisesta poikkeavaa. Tunnelista tulee ilmoitus muutamassa sekunnissa Tieliikennekeskukselle esimerkiksi pysähtyneestä autosta tai vaikkapa jalankulkijasta. Onnettomuudesta tiedottaminenkin siis tapahtuu tunnelin kuulutusten kautta.

– Kuulutuksen antavat ohjeita tienkäyttäjälle. Tunnelista on aina poistuttava hätätilanteessa, kertoo Tero Tiensuu, projektipäällikkö Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

3:57 Näin suuronnettomuuden pelastustoimia harjoiteltiin Lahden Liipolan tunnelissa