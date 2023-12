Risto E.J. Penttilä USA-sopimuksesta: "Suunnitelma B Suomelle, jos tulee Trump"

Sopimus allekirjoitetaan maanantaina 18. joulukuuta. Sopimuksen on määrä astua voimaan Suomessa mahdollisesti ensi keväänä.

– Natossa on viides artikla, jossa kaikki puolustavat toisiaan. Tässä ei ole. Mutta taas Natossa ei ole käytännön hyötyjä, joita tässä on.

Penttilän mukaan kokonaisuutena yhdessä Naton kanssa sopimus on paras mahdollinen kokonaisuus Suomelle, mikä tässä hetkessä voisi olla.

– Tämä on suunnitelma B Suomelle, jos tulee Trump ja Naton asema muuttuu. Tämän avulla voisimme yhä tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Tämä on myös Yhdysvaltojen suunnitelma B, joka pitää Natoa byrokraattisena. Trump kaihtaa kansainvälisiä organisaatioita, kuten Natoa ja YK:ta, mutta pitää kahdenvälisistä suhteista.

– Kiusantekoa voi yhä tulla, mutta kyllä tämä on paras mahdollinen pelote yhdistelmänä yhdessä Naton kanssa. Meillä on amerikkalaista kalustoa ja amerikkalaista väkeä täällä, niin kyllä Suomi on vahva lenkki Natossa, Penttilä sanoo.