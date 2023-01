Näin Suomesta lähetettiin jo jatkosodassa räjähtäviä terveisiä Venäjälle – viestejä sisältävät ammukset eivät ole vain Ukrainan sodan ilmiö

– Tutkijan näkökulmasta katson tätä hieman kahtaalta. Näen, että kyse on jonkinlaisesta inhimillisestä tavasta purkaa ahdistusta Venäjän oikeudettomasta hyökkäyssodasta ja osoittaa tukea Ukrainalle. Toinen selitys voi olla, että Suomella on historiallista taustaa [Venäjän kanssa] sodista. Sodan trauma on yhä olemassa eivätkä haavat ole täysin umpeutuneet. Ukraina käy nyt vähän samantyyppistä sotaa, kuin minkä Suomi joutui aikanaan kokemaan 1939–1940.