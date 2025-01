Näin Suomessa kehitetään nyt drooniteknologiaa sotaan: "Siirrytään maratonista pikamatkoille"

Drooniteknologian kehitys nousi monessa yhteydessä esiin Helsingissä järjestettävien SecD-Day-messujen avauspäivänä. Esimerkiksi puolustusteknologiayhtiö Insta julkisti ukrainalaisen yhteistyökumppanin kanssa kehittämänsä Steel Eagle -taisteludroonin.

Droonissa on ukrainalaisen kumppanin kehittämä kopteri ja ohjaukseen käytettävä radiosignaalijärjestelmä. Lennättäjän käyttämissä laseissa on niin sanottu first person view eli käyttäjä katselee ympäristöä lennättämästään kohteesta käsin.

Insta on kehittänyt drooniin kuuluvan viuhkapanoksen, joka kantaa räjähdettä ja levittää ympäristöön teräskuulia.

Instan myynti- ja asiakkuuspäällikkö Tuure Lehtoranta kertoo, että drooni pystyy toimimaan myös häirityissä olosuhteissa ja entistä laajemmalla alueella. Sodasta saadut opit ja vaatimukset on otettu kehitystyössä huomioon.

– Analysoimme sitä, mihin haluamme yhtiönä mennä ja millaisia drooneja valmistaa, jos haluamme olla maailman tai Suomen kärkeä. Näimme, että meidän täytyy ottaa rohkea loikka ja lähteä hakemaan luotettavaa ja osaavaa ukrainalaista kumppania, koska siellä on se oppi tällä hetkellä saatavilla, Lehtoranta toteaa.

Patria hankki droonifirman

Paremmin ajoneuvoistaan tunnettu puolustusteollisuuskonserni Patria on myös panostamassa drooneihin. Viime vuonna Patria osti Keski-Suomessa toimivan Nordic Drones -yhtiön.

Toimitusjohtaja Esa Rautalingon mukaan yhtiö haluaa panostaa esimerkiksi laitteiden sensoreiden kehittämiseen, jotta ne palvelisivat turvallisuusviranomaisia paremmin. Teknologisen kehityksen mukana pysyminen on vaativaa. Ukrainan sota on korostanut asiaa entisestään.

– Kehitystyö pitää saada siihen kuntoon, että kahden tai kolmen kuukauden välein pitää pystyä tuomaan jotain uutta. Tällä alalla teknologian syklit ovat tyypillisesti valtavan pitkiä, mutta droonit ovat osoittaneet, että siirrytään maratonista pikamatkoille. Tämä on tärkeä asia ymmärtää ja tätä me haluamme edelleen kehittää, Rautalinko toteaa.