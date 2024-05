Hurjaa jälkeä tehnyt Tre Kronor odottaa Leijonia vesi kielellä – ruotsalaistykiltä tylyt terveiset Suomen tutulle NHL-miehelle

MM-puolivälierä Ruotsi–Suomi to 23.5. klo 21.20. Studio käyntiin jo klo 20.30!

Win the right games, voita oikeat ottelut. Juhani Tammisen lanseeraaman jääkiekkoviisauden sanoma korostuu jälleen torstaina jääkiekon MM-turnauksen puolivälieräpäivänä, kun rimaa hipoen jatkopeleihin yltänyt Suomi ja kaikki seitsemän alkulohkopeliään voittanut Ruotsi ottavat yhteen Ostravan illassa.

Ruotsilla on Tshekissä jalkeilla ehkä jopa vielä tähtivoimaisempi joukkue kuin vuonna 2019 Slovakiassa. Victor Hedman ei ollut viisi vuotta sitten kokemassa ruotsalaisfiaskoa, ja huippupuolustaja päättikin muistuttaa uutistoimisto TT:n haastattelussa vain Tre Kronorin onnistumisista Leijonia vastaan. Hedman mainitsi teinimuistonaan Torinon olympiafinaalin vuodelta 2006 sekä Ruotsin MM-välierävoiton vuodelta 2017, jolloin Hedman oli edellisen kerran mukana MM-jäillä, voittamassa kultaa.

– Tästä tulee todella hauskaa, ja minulla on hyviä muistoja Suomesta. Tiedämme, mihin tämä joukkue pystyy, mutta meidän on oltava kurinalaisia. Emme anna heille mitään ilmaiseksi, Tampa Bayssä kaksi NHL-mestaruutta voittanut Hedman sanoi.

– He ovat selvästi satsanneet oman liigansa pelaajiin, kun katsoo heidän joukkuettaan. Heillä on valmentaja, joka on tehnyt hienoa työtä, Hedman mainitsi Jalosen maajoukkuemenestyksen.