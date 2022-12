Näin Riina Kalmista kuoriutuu showpainihahmo Regina Rosendahl – käsikirjoitetulla lajilla on innokas fanikunta

Kalmin showpainihahmo on kehittynyt vuosien varrella.

– Nyt olen Regina Rosendahl, joka on hyvis, mutta vähän sellainen vihainen feministi, joka rikkoo lasikattoja, Kalmi kertoo.

Showpainiottelut ovat käsikirjoitettuja

Showpainissa ottelun lopputulos on ennalta suunniteltu ja koreografia tarkkaan mietitty yleisöä viihdyttäväksi. Lajilla on innokas fanikunta. Teatterin ja urheilun raja on kuin veteen piirretty viiva.