Sam Huberista tuli nuori vanhus – underground-mies on jakanut tukea taiteelle jo yli miljoona euroa

Sam Huber täytti keväällä 60 vuotta, miehen nimeä kantava taidesäätiö 20 vuotta ja pitkäaikainen yhtye 30 vuotta.

Taiteen ja kulttuurin monitoimimies Sam Huber on vaikuttanut alalla 1990-luvun alusta lähtien.

Huber valmistui Teatterikorkeakoulun ruotsinkielisestä koulutusohjelmasta näyttelijäksi vuonna 1991. Muutamaa vuotta myöhemmin hän pokkasi debytantti-Jussin rooleistaan elokuvissa Ripa ruostuu ja Hysteria.

Tasan 60 vuotta maaliskuun 7. päivänä täyttänyt Huber on potenut pientä ikäkriisiä.

– Nyt en voi enää luokitella itseäni keski-ikäiseksi. Mutta mitä minä nyt sitten olen? Vanhus? Mutta olen nuori vanhus, Huber nauraa.

Nuorella vanhuksella on rutkasti rautoja tulessa musiikkipuolella, teatteriesityskin on valmisteilla, mutta aikaa löytyy myös taiteen tukemiselle.

Sam Huber on äitinsä puolelta Ahlströmin metsäteollisuussukua ja isänsä puolelta vesijohtoyritys Huberin omistajasukua.

Undergroundista valtavirtaan

Vuonna 2005 perustetun Samuel Huberin taidesäätiön kautta Huber antaa kulttuurihyvän kiertää.

– Me jaamme apurahoja esittävän taiteen eri lajeille eli teatterille, musiikille, tanssille, sirkukselle ja esitystaiteelle, ei kirjallisuudelle tai kuvataiteelle, hän kertoo.

– Ideana on antaa tukea taiteelle, joka uudistaa taidetta. Sellaiselle, joka on vaihtoehtoista, poikkeavaa, undergroundia, omaperäistä. Se on tosi tärkeää. Tarvitaan taidetta, joka uudistaa ja antaa happea koko kulttuurikentälle.

Huber muistuttaa, että niin sanotusta undergroundista kehittyy usein valtavirtaa. Taidesäätiö jakaa apurahoja usein sellaisille projekteille, jotka eivät saa muualta tukea.

– Koneen säätiö on muuten aika samoilla linjoilla meidän säätiön kanssa, he tukevat aika paljon samantyyppistä taidetta, mutta heillä on paljon isommat budjetit.

Samuel Huberin taidesäätiö ei ole mikään pikkusäätiö.

– Suomenruotsalaisessa kulttuurisäätiörintamassa se on kuitenkin aika iso, Huber toteaa.

Vuonna 2024 Samuel Huberin taidesäätiö jakoi yhteensä noin 85 000 euroa apurahoja kaikkiaan 38 projektille.

Tänä vuonna apurahoja myönnettiin 31 elävän taiteen hankkeelle, yhteensä 78 000 euroa.

Olemassaolonsa aikana taidesäätiö on tukenut elävää taidetta yhteensä yli miljoonalla eurolla ja tukea on saanut yli 500 hanketta.

Millaisia ajatuksia Petteri Orpon (kok.) hallituksen kulttuurileikkaukset Huberissa herättävät?

– No, minusta tässä lyödään lyötyä. Pandemiahan koetteli kulttuuria todella kurjasti ja aika epäoikeudenmukaisesti. Nyt mennään taaksepäin vielä pandemiaa edeltäväänkin aikaan, Huber päivittelee.

– Kulttuuri on juuri nyt uhattuna ja kriisissä, mutta ei saa luovuttaa. Pitää taistella ja jatkaa hommia. Monet taiteilijat ovat joutuneet vaihtamaan ammattia. He eivät pysty elämään omalla taiteellaan.

"Päämme eivät kestä muuten"

Juurisyy tähän on Huberin mielestä se, että taidetta ei arvosteta Suomessa tarpeeksi.

– Suomi on niin nuori maa, että me emme näe kulttuurin arvoa samalla tavalla kuin esimerkiksi Ranska tai Ruotsi, sellaiset pitkän historian omaavat maat, jotka ovat nähneet, miten tärkeää se on, hän toteaa.

– Esimerkiksi pandemian aikana monet ranskalaiset sanoivat, että viimeinen asia, mikä suljetaan, on kulttuuri. Sitä tarvitaan. Se on meidän happi, se on meidän vesi. Me tarvitsemme sitä henkisesti.

Säätiötoiminnan lisäksi Sam Huberilla on käynnissä neljä musiikkiprojektia ja yksi teatteriproduktiokin on saamassa ensi-iltansa syksyllä.

Nykyisten maailmanpoliittisten tapahtumien ja uutisten keskellä kulttuurille on erityisen paljon tilausta.

– Me tarvitsemme nyt sitä kaikkea muuta. Uutisvirta on masentava ja synkkä, eli tarvitsemme sitä muuta myös. Meidän päämme eivät kestä muuten.

