Uusi toimintamalli auttoi lyhentämään leikkausten toipilasaikoja ja sairauspoissaolojen pituutta

Työote-nimistä toimintamallia käyttämällä toipilasaika väheni keskimäärin noin kuukauden potilailla, jotka toipuivat ortopedisistä leikkauksista. Tieto koskee Keski-Suomea, jossa malli on ollut käytössä kolme vuotta.

– Työterveyden piirissä on Suomessa lähes kaksi miljoonaa ihmistä. Työterveys on ainoa terveydenhuollon toimija, jolla on suora yhteys potilaan työpaikkaan, Kangas sanoi.