Lasten koronarokottaminen voitaisiin aloittaa ehkä jo kesällä – tässä 12 kysymystä ja vastausta lasten rokottamiseen liittyen

Tällä hetkellä Suomessa ei ole ainoatakaan rokotetta, jolla olisi myyntilupa 0–15-vuotiaiden rokottamiseen. Sen sijaan Pfizerin ja BioNtechin koronavirusrokotetta on voitu antaa jo yli 16-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville, mutta muiden rokotteiden ikäraja on ollut 18.

Milloin ensimmäisiä myyntilupia myös lasten käyttöön hyväksytyille koronarokotteille voisi olla odotettavissa?

Mika Rämet: Pfizerin ja BioNtechin rokotteella on jo myyntilupa yli 16-vuotiaille. Myyntilupahakemus 12–16-vuotiaille on jätetty, ja se voi tulla jo kesällä.

Kuinka pitkällä lasten koronarokotetutkimukset ovat tällä hetkellä? Milloin niiden voidaan odottaa valmistuvan?

Mika Rämet: Pfizerin tutkimus on valmistunut heidän ilmoituksensa mukaan yli 12-vuotiailla ja Faasi 1 -tutkimuksen rekrytointi on aloitettu 5–12-vuotiaiden osalta Yhdysvalloissa. Moderna on myös käynnistänyt lasten tutkimukset, AstraZenecalla ne on taas keskeytetty. Myös Johnson&Johnsonin rokotteen osalta lapsitutkimukset on ainakin tilapäisesti keskeytetty.