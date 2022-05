Näin Miro Heiskanen ja Esa Lindell tuodaan mukaan Leijoniin – tulikuumaan tehoviisikkoon ei kosketa

– Molemmat ovat huomenna mukana. Pääsemme kiinni meidän sapluunaamme ja identiteettiimme, eli kahdeksan pakin peluutukseen. Tiedämme sen, että Miro ja ”Essi” (Lindell) ovat pelanneet isoja minuutteja. Olemme aina menestyneet sillä, että vastuuta jaetaan tasaisesti. Sen myötä pystymme kamppailemaan ja sitä kautta saamme monena päivänä tiivistä viisikkopeliä irti. He tuovat lisää muskeleita ja osaamista meidän käyttöömme. He ovat maailmanluokan pakkeja molemmat, Leijonien apuvalmentaja Mikko Manner sanoo MTV Urheilulle.

– Miro esimerkiksi on poikkeuksellisen hyvä siniviivapelaaja. Nykypäivänä sieltä maalintekeminen on vaikeaa, kun pitää päästä paineen alta pois ja pitää pystyä liikkumaan. Uskon, että Mirolta tulee sitä, että hän pystyy oikea-aikaisesti toimittamaan kiekkoa maalille, mitä kautta saamme irtokiekkoja vastustajan maalivahdin lähelle ja jäähyriski kasvaa, Manner analysoi.

– Pidämme (Sakari) Mannisen ylivoiman tuollaisena, mitä se on, koska (Mikko) Lehtonen on pelannut siinä erinomaisesti. Hän on jo aika monta pinnaa siinä nakuttanut. Turha rikkoa sitä, koska siinä on niin hyvät kemiat nyt, Manner taustoittaa, viitaten Leijonien tulikuumaan ykkösylivoimaan.