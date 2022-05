Esa Lindell paljasti pakkiparinsa Leijonissa – ehtinyt tavata vasta puolet joukkueesta

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Lindell ei ole keskustellut pelaamisestaan Isoa-Britanniaa vastaan vielä valmennuksen kanssa, mutta on valmistautunut tositoimiin. Joukkueesta hän oli ehtinyt torstain alkuiltaan mennessä tavata noin puolet.

– Voittamaan tänne on tultu. Se on se tavoite ja vaatimustaso. Se on hienoa, että minut haluttiin mukaan. Kiinnostus oli suuri, kun kysyttiin.