Leijonien onnistuja kuuli ilouutisen – Suomen MM-joukkueessa merkittäviä muutoksia

Leijonat tekee useita viilauksia erinäköisiin yhdistelmiinsä maanantain Kanada-ottelun alla. Liikkeitä tehdään muun muassa ylivoiman puolella, mikä on tökkinyt MM-turnauksen alla.

Suomen uusi NHL-kasvo Mikael Pyyhtiä (Columbus Blue Jackets) tekee illan Kanada-ottelussa miesten MM-kisadebyyttinsä. Pyyhtiä viilettää samassa ketjussa Jan-Mikael Järvisen ja Eemil Erholtzin kanssa.

Pyyhtiää ei laitettu kuitenkaan Leijonien ylivoimavitjojen puolelle. Hän saa aluksi vastuuta alivoimassa.

Leijonien ylivoimaa laitettiin kuitenkin uusiksi Kanada-ottelun alla. Ykkösylivoimassa Waltteri Merelä tekee tilaa Patrik Puistolalle, joka asetetaan nyt niin sanotun keskimiehen paikalle (bumper).

– Erikoistilanteet tulevat olemaan ratkaisevassa roolissa tällä viikolla ja tarvitsimme Merelän Hannes Björnisen pariksi alivoimalle. Puistola ei pelannut kumpaakaan ja hän on ollut erittäin hyvässä vireessä. Tämän myötä oli luonnollista laittaa hänet siihen (ykkösylivoimaan). Saamme nyt (Juho) Lammikon enemmän maalin eteen maskimiehen rooliin, Leijonien ylivoimasta vastaava apuvalmentaja Mikko Manner avaa MTV Urheilulle.

Myös Suomen toinen ylivoimaketju menee uusiksi, kun Lenni Hämeenaho palaa vitjan vasempaan laitaan, vetäjän paikalle. Hänelle tilaa tekee Atro Leppänen.

– Kun (Jan-Mikael) Järvinen pelaa ylivoimaa, näimme tarpeelliseksi tuoda Hämeenahon siihen, jolla on koko vuoden kemia Järvisen kanssa. Tuota kautta saamme ylivoiman, missä kätisyydet osuvat vähän paremmin onetimereita ajatellen. ”Miksa” osaa ohjata sitä niin hyvin, että sieltä saattaa tulla joku tarvittava, tärkeä maali, kun kemia ja kokemus ovat jo valmiiksi olemassa siellä, Manner perkaa.

Leijonien valmennusjohto pistää ylivoimaketjuja uusiksi. Kuvassa apuvalmentaja Mikko Manner (takana ensimmäinen vasemmalta) ja päävalmentaja Antti Pennanen (takana toinen vasemmalta).Lehtikuva

"Erilaista, mihin on tottunut"

Puistola, 24, otti ilolla tiedon vastaan, kun hän kuuli liittyvänsä Leijonien ykkösylivoimaan mukaan. Siinä kun häärivät muun muassa NHL-miehet Teuvo Teräväinen ja Eeli Tolvanen.

– Onhan se mukavaa, kun saa vastuuta. Tuossa pitää olla valmiina, kun Teuvo on niin hyvä syöttämään. Pitää olla valmiina ampumaan keskeltä, Puistola sanoo MTV Urheilulle.

Puistola saa kehuja otteistaan niin Leijonien päävalmentajalta Antti Pennaselta kuin apuvalmentaja Mannerilta.

– Hän on pelannut hyvin, niin haluamme nostaa hänen rooliaan ja kokeilla jotain uutta, Pennanen sanoi.

– Hän on ansainnut paikkansa tuossa ylivoimassa. Hän on pelannut aiemminkin bumperina. Sieltä voi tulla joku hieno maali, Manner näkee.

Puistolalle keskimiehen paikka on silti hieman uusi. Suomessa ja Jukureissa pelatessaan Puistola pyöritti peliä oikealta laidalta.

– En ole hirveästi tuossa pelannut. Ei se ole kuitenkaan sen vaikeampaa mitä muuallakaan. Vähän erilaista toki, mihin on tottunut, Puistola sanoo.

– Ei hänen tarvitse katsoa sen enempää mitään pätkiä. Kunhan liikkuu tyhjään tilaan, niin Teuvo lyö pikkulättyä. Sen jälkeen vain ampuu nopeasti. Hän (Puistola) on hyvä laukomaan. Tuo on kuitenkin helppo paikka mennä pelaamaan. On valmiina ja hakee irtokiekkoja. Hänellä on riittävää nopeutta, terävyyttä ja kamppailukovuutta. Ne ovat hänellä ihan huikealla tasolla, Manner kehuu.

Patrik Puistola (kuvan #21) häärimässä Latvian maalilla.Lehtikuva

Malttia ja kärsivällisyyttä

Leijonat on tehnyt tämän kevään MM-turnauksessa vain yhden ylivoimamaalin. Se syntyi lauantain Latvia-ottelussa, kun Teuvo Teräväinen levitti ja Mikko Lehtonen pamautti kiekon takanurkkaan.

Suomen ylivoimaprosentti on tällä hetkellä todella vaatimaton: 9,09%.

– Nyt saimme maalin tehtyä ja nälkä kasvaa syödessä. Yritämme työstää perusasioita ja scoutata vähän vastustajaa. Uskotaan, että tärkeimmät maalit ovat vasta tulossa, Leijonien apuvalmentaja Manner luottaa.

Leijonat on tänään hirmuisen testin äärellä, kun se kohtaa muun muassa Nathan MacKinnonilla ja Sidney Crosbyllä varustetun Kanadan.

– Pääsee näkemään, että missä maailman kärki menee, Leijonien hyökkääjä Patrik Puistola herkuttelee.

Oletusarvo on se, että Kanada pitää kiekkoa ja Leijonat joutuu puolustamaan tiukasti. Suomen joukkueen valmentaja Mikko Manner kaivaa esiin positiivisen kokemuksen MM-turnauksesta.

– Vaikka jouduimme olemaan Ruotsia vastaan paljon omissa ja vaikka pelin rytmi oli heillä, he eivät kuitenkaan saaneet kovin montaa paikkaa viidellä viittä vastaan -pelatessa. Olimme kärsivällisiä ja sitä vaaditaan, kun on superyksilöitä vastassa. Heidän kanssaan ei voi kuitenkaan maalipaikoilla kilpailla, Manner aloittaa, jatkaen:

– Kärsivällisyyttä ja malttia vaaditaan. Uskomme siihen, että saamme jonkun vastaiskun, jonkun jäähyn ja jonkun ylivoimamaalin, mitä kautta kaveri ehkä vähän turhautuu. Hieno peli tulossa. Tämä on meille makea mahdollisuus, kun on upeita pelaajia vastassa. Mikäs sen hienompaa, Manner mehustelee.

Leijonien ja Kanadan ottelu lähtee liikkeelle Suomen aikaan kello 21.20. Mittelö on nähtävillä MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta.