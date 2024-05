Video legontyönnöstä paljastaa kimalaisten taidon ratkaista ongelmia – "Hämmästyttävä osoitus niiden älykkyydestä"

Puutarhassa hyörivä pörröinen kimalainen on paitsi erinomainen pölyttäjä myös nokkela tiimityöläinen, jos Oulun yliopiston tuoreeseen tutkimukseen on uskominen.

Aiemmin on ajateltu, että yhteistyökyky on monimutkainen ilmiö, joka on tyypillistä lähinnä isoaivoisilla nisäkkäillä, kuten ihmisillä ja simpansseilla, yliopisto kirjoittaa tiedotteessaan.