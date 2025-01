Eminemin tytär ihastuttaa raskauskuvissa: "Asiat tulevat näyttämään niin erilaisilta"

Rap-artisti Eminemin tytär Hailie Jade odottaa esikoistaan.

Rap-artisti Eminemin, 52, tytär Hailie Jade, 29, odottaa esikoistaan puolisonsa Evan McClintockin kanssa.

Hailie jakoi Instagramiin uudenvuodenaattona kuvia pyöristyneestä vatsastaan.

– Asiat tulevat näyttämään niin erilaisilta tähän aikaan ensi vuonna, ja emme malta odottaa. Hyvää uutta vuotta kaikille, hän kirjoitti.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Yhdessä kuvassa Evan pussaa suloisesti Hailien vatsaa.

Eminemistä tulee tänä vuonna isoisä.

Pariskunta tapasi ja rakastui opiskellessaan Michiganin yliopistossa vuonna 2016. He kihlautuivat helmikuussa 2023 ja menivät naimisiin toukokuussa 2024.

Viisi kuukautta myöhemmin Hailie kertoi olevansa raskaana. Hän kertoi Just a Little Shady -podcast-jaksossa myöhemmin samassa kuussa, että hän oli ollut raskaana jo häissään.

Sittemmin kaksikko on kertonut, että uusi tulokas on poika.

Eminem sai Hailien pitkäaikaisen puolisonsa Kim Scottin kanssa vuonna 1995. Ex-parin yhteinen, monivaiheinen ja riitaisa taival tuli päätökseensä vuonna 2006.

Hailien lisäksi Eminemillä on kaksi lasta, jotka hän on adoptoinut: 31-vuotias Alaina Marie Mathers, joka on Kim Scottin edesmenneen sisaren Dawn Scottin lapsi, sekä 22-vuotias Stevie Laine Mathers, joka on Kim Scottin ja tämän edesmenneen entisen puolison Eric Hartterin lapsi.

Alaina Marien Eminem adoptoi 2000-luvun alussa tämän äidin kamppaillessa vaikean huumeriippuvuuden kanssa. Samoin Stevie Lainen räppäri adoptoi samoihin aikoihin, sillä myös tämän vanhemmilla oli vaikea päihde- ja huumeriippuvuus.

Lähde: Page Six