Eminemin silmäterä on tämän 26-vuotias Hailie-tytär – tällaiset ovat kaksikon välit

Rap-artisti Eminem täytti maanantaina 17. lokakuuta 50 vuotta. Räppärillä on 26-vuotias tytär Hailie Jade Scott, joka syntyi Eminemin ollessa 23-vuotias.

Eminem on räpännyt tyttärestään useissa kappaleissaan. Vuonna 2004 julkaistussa Mockingbird-kappaleessa hän kertoo Hailielle muun muassa urastaan sekä hänen ja Haileyn äidin Kim Scottin parisuhteen hankaluuksista. Hailie's Song -kappaleessa Eminem puolestaan kertoo, miten valtavan tärkeä Hailie hänelle on.

Hailie palasi heinäkuussa muistelemaan lapsuuttaan maailmankuulun rap-artistin tyttärenä. Hän kuvaili Just a Little Shady -podcastissaan tajunneensa vasta aikuisena, miten epätodellista hänen elämänsä lapsena oli. Hänen kertoi muun muassa matkustelleensa lapsena paljon isänsä työn vuoksi.

Podcastissa Hailie kertasi sitä, miten hän oli lapsena pyytänyt ystäväänsä isänsä kiertuebussiin. Tuolloin Hailielle oli sanottu, etteivät kaikki tiedä, mikä kiertuebussi on.

– Näin aikuisena kelatessani ajassa taaksepäin ajattelen, että vau, tämä on oikeasti niin epätodellista, hän sanoi.

Hailie kertoi Daily Mailille vuonna 2018 antamassaan haastattelussa isänsä tukevan häntä ja että he ovat valtavan läheisiä keskenään. Hailie seurusteli jo tuolloin pitkäaikaisen poikaystävänsä Evan McClintockin kanssa ja kertoi, että hänen isänsä on ollut hyvin myötämielinen kaksikon parisuhdetta kohtaan.

Eminem on räpännyt Hailiesta useissa kappaleissaan, muttei ole liiemmin puhunut hänestä esimerkiksi haastatteluissa. Keväällä 2020 räppäri kuitenkin puhui tyttärestään ex-nyrkkeilijä Mike Tysonin Hotboxin-podcastissa. Hailey oli tuolloin 24-vuotias ja valmistunut hiljattain Michiganin yliopistosta pääaineenaan psykologia.

– Ei vauvoja, hänellä on poikaystävä ja hänellä menee hyvin. Hän on todellakin tehnyt minut ylpeäksi. Hän valmistui yliopistosta, Eminem sanoi podcastissa.

Eminem pohti podcastissa omia saavutuksiaan ja kertoi kokevansa olevansa kaikista ylpein siitä, että hän on kasvattanut oman tyttärensä ja auttanut kahden sukulaislapsensa kasvatuksessa. Eminem on adoptoinut sukulaislapsensa Alaina Mathersin, 29, ja Stevie Lainen, 20.

– On tärkeää pitää lasten jalat maassa tilanteessa, joka minulla esimerkiksi on, se on hyvin tärkeää. Ihmiset myös ajattelevat, että rahalla saa onnea, mutta se ei todellakaan pidä paikkansa. Sinun täytyy olla oikeanlainen sisältä, muuten millään ei ole mitään merkitystä.