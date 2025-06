Näin Kristo Salminen reagoi hittisarjan saadessa jatkoa – arvioi, miksi Börjestä tuli niin suosittu

Kristo Salminen nähtiin Queen of Fucking Everything -sarjan ensimmäisellä kaudella Börjenä. Nyt sarja saa jatkoa.

Queen of Fucking Everything -sarja nousi suureen suosioon alkuvuodesta ja siinä yhtä pääroolia näyttelee Kristo Salminen. Tällä viikolla sarjan faneille paljastettiin ilouutisia, että sarjan toinen tuotantokausi nähdään Ruudussa ja myös tulevaisuudessa valkokankaalla.

Salminen kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että hän on iloinen sarjan saadessa jatkoa. Hän on saanut kyselyitä, milloin suositusta sarjasta nähdään toinen tuotantokausi.

– En tiennyt itsekään sen enempää, kun se ei ole minun käsissäni ollut. On joutunut vähän samaa sanomaan, että en tiedä ja toivottavasti, Salminen kertoo.

Salminen näyttelee sarjassa rikollispomo Börjeä, ja hahmo nousi suureen suosioon sarjan fanien keskuudessa. Salminen pohtii haastattelussa, miksi hahmo vetosi ihmisiin.

– Luulen, että se on ikään kuin fantasia tällaisesta hahmosta, joka on näin dominoiva ja tekee kaikkia ihania juttuja, sitten on hirveän räväkkä. Olen sanonut, että tosielämässä tällainen hahmo on ihan täysi painajainen, josta pitäisi pyrkiä mahdollisimman kauas, Salminen sanoo.

Salminen ei vielä tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan Börje-hahmolle. Ensimmäinen kausi päättyi siihen, kun Börje pidätettiin.

Kristo Salminen ja Jenni Kokander näyttelevät tänä kesänä Porin Kirjurinluodon kesäteatterissa.