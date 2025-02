Muistatko vielä? Tältä nuori Kristo Salminen näytti Salkkareissa

Nuori Kristo Salminen näytteli Salatuissa elämissä muutaman kauden ajan.

Kristo Salmisen rooli Queen of Fucking Everything -sarjassa ihastutti katsojia alkuvuodesta. Salminen on nähty lukuisissa rooleissa läpi vuosien, muistatko esimerkiksi, miltä hän näytti näytellessään Salatuissa elämissä?

Salminen nähtiin Salkkareissa Toni Veijalaisen roolissa vuosina 1999–2000 sekä 2003–2004. Itseasiassa Tonin ensimmäinen esiintyminen tapahtui sarjan aivan ensimmäisessä jaksossa.

Tältä Kristo Salminen näytti Toni Veijalaisen roolissa.

Toni saapui sarjaan ja ystävystyi Jenni Vainion sekä tämän siskon Katjan kanssa. Myöhemmin sarjassa Toni paljastui salaisuuksia pitäväksi, hämärähommia harjoittavaksi bisnesmieheksi. Salminen poistui sarjasta, kun Toni hukutettiin hänen velkojensa vuoksi.

Hahmot Katja, Jenni ja Toni vuonna 1999.

