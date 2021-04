Näin korona rokotti Venäjän-kauppaa: Vienti tyssäsi ja työmaita suljettiin – yksi ryhmä pärjäsi silti jopa hämmästyttävän hyvin

Tärkeä markkina

– Se on valtavan iso maa, siellä on isot markkinat ja se on lähellä meitä. Viime keväänä meillä tuli aikamoinen pudotus, kun korona tuli. Työmaita suljettiin ja projektit olivat jäissä. Nyt liiketoiminta on onneksi lähtenyt yllättävän hyvin virkoamaan, kertoo hallituksen puheenjohtaja Mona Grannenfelt Nanten Groupista.