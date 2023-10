Näin kirjaudut MTV Katsomoon

Artikkelin kirjautumisohjeistus on päivitetty kauttaaltaan 11.10.2023 uuden MTV Katsomon avautumisen jälkeen.

Vanhat tunnukset toimivat edelleen

Uusi MTV Katsomo avautui käyttöön syksyllä 2023. Sekä C Moren että MTV Katsomon ohjelmat sijaitsevat yhden kirjautumisen takana.

Jos sinulla on jo C More -tunnus, voit kirjautua sisään sillä.