MTV Uutisten uusi sovellus on nyt täällä – lataa Google Playsta tai App Storesta!

MTV Uutisten uutiskulutus on kasvanut koronavuoden aikana. Nyt MTV Uutiset on julkistanut uuden uutissovelluksen. Visuaalisesti täysin uudistunut uutissovellus on nyt saatavilla sekä Android- että Apple-puhelimille.

Helposti selailtava

Sovellusta kehittäessä kuluttajia on kuultu tarkalla korvalla. Sovellus on muun muassa entistä kevyempi eli se ei vie paljoa tilaa älylaitteen muistista. Ja vaikka sovellus on kehitetty selainpohjaisella teknologialla, se on hyvin sovellusmainen käytettävyydeltään. Sovellus tarjoaa miellyttävän lukukokemuksen.