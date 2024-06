Näin käy EU-vaaleissa: Hyvin tasainen neljän puolueen rintama kokoomuksen ja SDP:n takana

Kokoomus on selkeästi suosituin puolue 21,5 prosentin kannatuksella. SDP on toinen 17 prosentin kannatuksella.

– Kokoomus, joka on ennenkin ollut eurovaalien ykkönen, on vahvimmin kiinni neljässä paikassa. Sitten on auki, onnistuuko Sdp saamaan 17 prosenttia äänestäjistä vaaliuurnille. Heillä on ollut aiemmin tässä vaikeuksia. Voi käydä niin, että on paljon kahden paikan puolueita: Sdp, Perussuomalaiset, vihreät ja jopa Vasemmistoliitto, Grönlund pohtii.