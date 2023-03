MTV-kysely: Vihreät menettää kolme kansanedustajaa Helsingissä ja Uudellamaalla – SDP nousemassa saman verran

Kyselyn perusteella vaikuttaa, että vihreiden äänestäjiä on valunut juurikin SDP:n suuntaan.

KD:lle kansanedustaja Helsinkiin ensi kertaa 30 vuoteen?

Helsingissä kannatuskyselyn ennuste on, että keskustan ja kristillisdemokraattien vaaliliitto tuottaisi tulosta ja nostaisi Helsingin vaalipiiriin puolueilta yhden kansanedustajan 3,9 prosentin kannatuksella.

Se, kumman puolueen kansanedustaja vaaliliitosta eduskuntaan nousisi, on tiukan kisan tulos. Kyse on lopulta siitä, kumpi puolue on löytänyt listalle kärkiehdokkaan, joka vetää enemmän äänestäjiä vaaliuurnille. Kyselytutkimuksessa näkyvät erot puolueiden kannatuksessa ovat niin pieniä, ettei tuloksen spekulointi ole mielekästä.