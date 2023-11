Ilmastokokous on elintärkeä tarkastuspiste – ensimmäistä kertaa selviää, miten ilmastonmuutoksen hillintä on onnistunut

EU:n tavoitteena on, että kokouksessa sovittaisiin fossiilisista poltto-aineista luopumisesta.

– Oikeastaan tämä on merkittävin kokous Pariisin kokouksen jälkeen. Pariisissa päästiin sopuun siitä, että maat aikovat pysäyttää ilmastonmuutoksen. Nyt Dubaissa tarkastellaan, että miten sen kanssa on mennyt, Peljo sanoo.

– Täytyy muistaa, että asioita tapahtuu valtioiden tasolla koko ajan. Samoin kaupungeissa, kunnissa, yrityksissä ja ihmisten arkielämissä. Nämä kokoukset ovat ilmastopolitiikan korkein taso, jossa 200 valtiota on ryhmänä neuvottelemassa ja kaikilla on ääni. Tästä luonteesta johtuen se on vähän sellaista puurtamista ja se ei aina tapahdu kovin nopeasti, Hietaniemi sanoo.