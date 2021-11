Teemu Pukki kuuli tänään merkittäviä uutisia työpaikaltaan – uusi kärkipari Marcus Forss antoi ytimekästä tietoa: "Siinä oikeastaan se meidän keskustelumme oli"

Dean Smith on tuttu valmentaja Pukin kärkiparille Marcus Forssille , joka pelasi englantilaisen alaisuudessa Brentfordissa.

– Kysyin, vain minkälainen valmentaja on, ja hän vain sanoi, että on "tosi hyvä". Siinä oikeastaan se meidän keskustelumme tästä aiheesta oli, Pukki hymyili.

Norwich City on Valioliigassa jumbona. Se on kerännyt 11 ottelussa viisi pistettä. Putoamisviivan yläpuolella olevaan neljänneksi viimeiseen Watfordiin on matkaa viisi pistettä, joten tilanne ei ole täysin toivoton ainakaan sarjataulukon perusteella.