Eläinlääkäri kertoo, kuinka vaarallista jätettä koirankakka on: "Kyllähän niissä on taudinaiheuttajia"

Kevät on jo pitkällä. Samoin myös jokavuotinen tunteita nostattava keskustelu lumen alta paljastuvista koirankakoista. Moni pitää haisevia jätöksiä pakollisena kevään merkkinä, kun taas toiset joutuvat raivon valtaan nähdessään sulavien keväthankien piiloista paljastuvat pökäleet.

Järjestyslain mukaan koirien jätökset on kerättävä taajamien hoidetuilta alueilta. Sääntö koskee koiranomistajan lisäksi myös sellaista ihmistä, joka on kakkivan koiran kanssa ulkona liikkeellä. Totta on myös se, että koiran jätöksen jättämisestä voi saada 40 euron suuruisen rikesakon.