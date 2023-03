Näin henkirikoksen tekijät ovat yrittäneet hävittää ruumista: "On löytynyt kaivoista, poltettu, paloiteltu, haudattu maahan ja jopa elävältä"

– Tekijälle ruumis on aina ongelma, varsinkin, jos se on kerrostaloasunnossa. Ja vaikka henkirikoksen taustalla olisi suunnitelma, asiat eivät mene kuin elokuvissa. Tilanteet tulevat yllättäen eteen. Muistan monta tapausta järjestäytyneen rikollisuuden piiristä, kun ruumista on ryhdytty paloittelemaan, rikostarkastaja (evp.) Petri Rainiala sanoo.

– Klassiset tavat ruumiin hävittämisessä ovat mattoon kääriminen, paloittelu ja mereen upottaminen, hän jatkaa.

Rikoksena kyse on hautarauhan rikkomisesta.

Suomessa on langetettu useita tuomioita murhasta, vaikka ruumis olisi jäänyt kateisiin. Tutkinnassa tilanne on aina haastava, jos ruumista ei ole, mutta jälkiä henkirikoksesta jää lähes aina.

— On erittäin vaikeaa siivota asunto ilman, että sinne jäisi mitään jälkeä. Teknisessä tutkinnassa on löytynyt veriroiskeita, vaikka jälkiä olisi kuinka hyvin siivottu, rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson (evp.) sanoo.

Kahdenlaisia tapauksia

Asianajaja Kari Erikssonin mukaan ruumiin hävittämisiin liittyvät tapaukset ja tekijät voi jakaa kahteen ryhmään.

– Osa on hyvin suunniteltuja. Niissä tekopaikka ja -tapa ja ruumiin piilottaminen on jollakin tavalla yksi kokonaisuus.

– Suurempana ryhmänä ovat kuitenkin ne tapaukset, joissa teko on tehty pikaistuksissa ja on hätä, mihin ruumis saadaan ja pois silmistä. Sen jälkeen on hätä, miten estää kiinnijääminen.

– Ruumiita on löytynyt kaivoista, on poltettu ja haudattu maahan. Tiedän kaksi sellaista tapausta, joissa on selvinnyt, että ihminen on haudattu elävältä. Se on kauhea kuolema. Tekijät ovat uskoneet, että uhri olisi ollut kuollut jo ennen hautaamista, Eriksson kertoi.

Erikssonin mukaan tekijän hätäännyksestä kertoo sekin, että ruumiin hävittämisen yritys on joskus kelvoton.

– Varsin tuoreessa asiassa uhri oli surmattu ja sitten käytiin naapurista kysymässä kaivinkonetta lainaan. Siitä epäilykset heräsivät.