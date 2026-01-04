Takin kaulukset tuhraantuvat meikkivoiteesta usein talvella käytön myötä. Miten tahroista pääsee eroon?
Meikkitahrat lähtevät talvitakin kauluksesta usein samalla tavalla kuin iholtakin.
Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana.
Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt, joita hän käsittelee visuaalisesti ja ihmisläheisesti. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa.
Voit olla häneen yhteydessä matalalla kynnyksellä erilaisiin videojuttuvinkkeihin liittyen.