OP: Asuntosijoittaminen on nyt huippusuosittua – lainoja haetaan kolme kertaa enemmän kuin vuosikymmen sitten

Sijoitusasuntolainojen kysyntä on ollut nopeassa kasvussa viime vuosina, kertoo OP-ryhmä. Osuuspankeista on haettu tänä vuonna tammi–lokakuussa noin 14 600 sijoitusasuntolainaa, mikä on noin kolme kertaa enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2012.