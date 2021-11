Näin Ensitreffit alttarilla -parit päättivät – katso videot!

Ensitreffit alttarilla -kausi on edennyt loppusuoralle. Tiistaina 30. marraskuuta sarjasta nähtiin toiseksi viimeinen jakso. Jaksossa parit palasivat vihkipaikoille tapaamaan tuttuja asiantuntijoita.

He muistelivat Kari Kanalan , Elina Tanskasen ja Hanna Myllymaan kanssa takana olevaa yhteistä taivalta hyvine ja huonoine hetkineen. Jokainen pari vastasi lopulta kiperään ja kaikkia kutkuttavaan kysymykseen; jatkavatko he yhdessä vai erikseen.

Niinan ja Larin ei tarvinnut paljon päätöstään empiä: kaksikko ilmoitti lähes yhteen ääneen, että he tahtovat yhä olla toistensa kanssa.

– Meillä on tosi hyvä olla yhdessä, on tosi hyvä boogie. Tämä on kyllä se nainen, jonka kanssa haluaa jatkaa sitä matkaa, Lari fiilisteli asiantuntijoille.