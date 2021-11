Ensitreffit alttarilla -aviopari Karl ja Venla päättävät myrskyisän avioliittonsa kohtalosta: "Jotenkin nyt tuntuu siltä, että..."

– Jotenkin nyt tuntuu siltä, että ehkä se matka tästä vasta alkaa sitten kunnolla. Karlissa on niin paljon sellaista, mitä haluan, että miehessä on. Sä vastaat tosi hyvin kaikkeen siihen, niin mun mielestä ehdottomasti yhdessä, Venla hehkuttaa.

– Just se sama, Venlassa on niin paljon sellaisia asioita, mitä mä toivon kumppanista ja sitten meidän tulevaisuuden näkymät ja haaveet osuvat lähes täydellisesti yksi yhteen. Kyllähän se on merkki siitä, että niidenkin takia tässä kannattaa ehdottomasti jatkaa, Karl komppaa.