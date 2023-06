Näin demarijohto kommentoi MTV Uutisten Tage Lindberg -selvitystä – Sanna Marin ei ota kantaa

MTV Uutiset julkaisi maanantaina selvityksen , kuinka pitkäaikaisen demarivaikuttaja Lindbergin kerrotaan käyttäytyneen epäasiallisesti nuorempia naisia kohtaan. Kyse on naisten mukaan ahdistavista koulutus- ja mentorointitarjouksista.

– Toiminnasta saatujen tietojen perusteella on kyse vallan väärinkäyttämisestä, jonka osa naisista on kokenut häiritsevänä. Paljastunut toiminta on vastoin turvallisen puoluetoiminnan periaatteita ja täysin tuomittavaa, Mäkynen sanoo.