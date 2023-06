Demari- ja kokoomusnuoret ruotivat SDP-vaikuttajan epäasiallista toimintaa: "Äärimmäisen surullista – pistää vihaksi"

Tage Lindberg itse on pahoitellut tilannetta syvästi, mutta vedonnut samalla vitsailuun ja siihen, ettei ketään ole pakotettu mihinkään. SDP on kertonut selvittävänsä asiaa.

– Tämä tapaus on ihan äärimmäisen surullinen ja ikävä. Useampikin on kuluneen vuorokauden aikana todennut, että tämä pistää vihaksi, demarinuorten 1. varapuheenjohtaja Emilia Kangaskolkka sanoo MTV Uutiset Livessä.

– Kyllä media on ainakin antanut sellaisen kuvan, että tämä on aika järkyttävä ja vakava tapaus. Hyvä, että SDP:ssä on myös otettu asia vakavasti ja aloitettu prosessit ja selvitys siitä, mitä on käynyt. On äärimmäisen tärkeää, että saamme häirintää politiikasta kitkettyä pois, Leino sanoo.