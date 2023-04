Näin Christian Heljanko kommentoi häneen liittyvää kohutapausta – "Vahvempana eteenpäin"

VIDEO: Mestaruus on Tapparan - näin Kanada-malja nousi kapteeni Otto Rauhalan käsivarsille

– Tässä on eletty arkea ihan välipäivä, pelipäivä -tahtiin. Ei siinä sen kummempaa. Aina kun on tullut hallille, niin aina on laitettu kaikki likoon. Tästäkin mennään vain vahvempana eteenpäin, Heljanko totesi aiheesta MTV Urheilulle.